Трамп заявил, что поддерживает ясность ума благодаря молоку

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживать ясность ума ему помогает употребление молока. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме, передает «РИА Новости».

По словам главы государства, молоко способствует улучшению когнитивных способностей. Трамп рассказал, что неоднократно проходил когнитивные тесты и успешно справлялся с ними, связывая свои результаты с тем, что регулярно пьет молоко.

Президент также отметил, что с удовольствием пьет этот напиток и каждый раз с нетерпением ждет момента, когда открывает холодильник, чтобы снова его выпить.

Во время встречи в Белом доме присутствовали дети – они рассказывали о важности молока для роста и развития. Дональд Трамп вручил одному из мальчиков медаль за доклад, посвященный процессу производства молока.

Глава государства также напомнил, что его высокие результаты в тестах на умственные способности, по его словам, удивили даже врачей. Кроме того, Трамп вновь отметил, что подобные когнитивные испытания, по его утверждению, не проходили бывшие Президенты США от Демократической партии Джо Байден и Барак Обама.