Общество 22 ноября 2025 22:24

Трамп заявил, что план урегулирования украинского кризиса не является окончательным

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является окончательным предложением. Об этом пишет ТАСС.

«Нет. Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно. Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

По словам президента США, в случае отказа от плана, Украина может продолжить биться изо всех сил

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

