Трамп заявил, что отменил запланированную атаку на Иран по просьбе стран Залива

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Соединенные Штаты отменили намеченную на завтра, 19 мая, атаку на Иран по просьбе лидеров арабских государств Персидского залива. Об этом Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, эмир Катара Тамим бин Хамад ат-Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман ас-Сауд и Президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян попросили его воздержаться от возобновления военной кампании.

При этом лидеры стран Залива сослались на то, что «сейчас проходят серьезные переговоры», по итогам которых удастся заключить сделку, приемлемую как для США, так и для всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами.

«Эта сделка будет включать, что особенно важно, ОТСУТСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ У ИРАНА!» – подчеркнул Президент США.

Вместе с тем Трамп уточнил, что поручил военному министру Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну быть готовыми организовать крупномасштабную атаку на Иран «в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто».