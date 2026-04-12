Трамп заявил, что Иран не готов отказаться от ядерных амбиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран по итогам переговоров в Исламабаде не согласился отказаться от своих ядерных амбиций, сообщает РИА Новости.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что есть только одна вещь, которая имеет значение – Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций. По его словам, переговоры США и Ирана в столице Пакистана продолжались около 20 часов.

Американский лидер также утверждает, что, несмотря на достигнутые по ряду пунктов договоренности, они теряют значение на фоне отказа Тегерана уступить по ключевому ядерному вопросу. Трамп вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.