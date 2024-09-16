Трамп заверил, что находится в безопасности

Американский предприниматель и кандидат в президенты США Дональд Трамп сказал, что он – в полной безопасности. Все находящиеся рядом с местом стрельбы, в том числе и Трамп, остались невредимы после инцидента. Об этом сообщили сторонники Трампа, пишет ТАСС.

Уточняется, что Трамп также поблагодарил всех за оказанную поддержку.

Напомним, ранее секретная служба США открыла огонь по человеку с оружием, который находился недалеко от места, где стоял Трамп. Сотрудник служб обратил внимание на подозрительного человека у гольф-клуба в Палм-Бич (штат Флорида). Увидев у подозрительной личности предмет, похожий на оружие, он открыл огонь. Позже подозреваемого задержала полиция. Данный инцидент будет рассматриваться как покушение на убийство.

Интересно, что двумя месяцами ранее на Трампа было совершено покушение в округе Батлер (штат Пенсильвания). В кандидата на пост лидера США стреляли на предвыборном митинге. В итоге политик получил ранение в ухо. Стрелявшего 20-летнего гражданина США Томаса Мэттью Крукса ликвидировали сотрудники секретной службы Штатов.