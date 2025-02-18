Трамп хочет свергнуть правительства ведущих стран ЕС – политолог Марков

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Президент США Дональд Трамп намерен свергнуть действующие правительства ведущих европейских государств. Такую точку зрения выразил политолог Сергей Марков, комментируя итоги прошедшего в Париже саммита ЕС.

«Они обсуждали не существующую проблему, а о реальной проблеме даже не решились пока говорить. Реальная проблема Европы в том, что США объявили Европе, что она ушла от демократии. Трамп будет менять все их правительства», – написал Марков в своем телеграм-канале.

В понедельник, 17 февраля в Париже прошел саммит ЕС, который был созван по инициативе Президента Франции Эмманюэля Макрона. Участие в нем приняли лидеры ФРГ, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.