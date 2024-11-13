Трамп выдвинул телеведущего Fox News на пост главы Пентагона

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил поставить на должность главы Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета.

Как подчеркнул сам Трамп в своем заявлении, для него выдвинуть кандидатуру журналиста на упомянутый пост является большой честью. Он отметил, что Пит – умный человек, верующий в то, что США должны быть на первом месте.

«С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», - приводит текст заявления ТАСС.

Трамп также выразил уверенность в том, что, став главой Пентагона, журналист будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».

Хегсет прошел обучение в Принстонском и Гарвардском университетах. Также он служил в Ираке и Афганистане, и является ветераном боевых действий.

На телеканале Fox News журналист работает уже восемь лет. За свою профессиональную деятельность Хегсет написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.