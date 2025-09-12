Трамп вновь пригрозил России жесткими санкциями

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опять заявил о готовности ввести жесткие санкции против России. Американский лидер прокомментировал свои попытки урегулировать конфликт на Украине в эфире телеканала Fox News.

«Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами», – пояснил Президент США (цитата по ТАСС).

В связи с этим Трамп напомнил, что ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии из-за закупок этой страной российской нефти, из-за чего тариф на индийские товары достиг 50%. При этом он уточнил, что это не было легким шагом.

Политик также признал, что прежде ошибочно полагал, что легче других конфликтов будет завершить вооруженное противостояние между Украиной и Россией.

В ответ на вопрос, не иссякает ли его терпение в отношении Президента РФ Владимира Путина, Дональд Трамп заметил: «Да, это так, и это происходит очень быстро».

Позднее агентство Bloomberg узнало, что Соединенные Штаты намерены предложить странам «Большой семерки» создать правовой механизм для конфискации замороженных активов России. Большая часть российских средств заморожена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Кроме того, США предлагают государствам, входящим в G7, ввести пошлины в размере от 50 до 100% на товары из Китая и Индии, так как те покупают российские энергоносители, и реализовать ряд мер, направленных на сокращение поставок российских энергоносителей и на предотвращение получения Москвой технологий двойного назначения.