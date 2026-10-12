Президент США Дональд Трамп в 2025 году

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на критику заключенной им сделки о поставках российского дизельного топлива заявил, что Европейский Союз заплатил 250 млрд долларов за энергоносители из России, но СМИ не уделяют этому факту достаточного внимания.

«Я сделал правильный выбор в пользу американского народа – АМЕРИКА ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!», – написал Президент США в основанной им социальной сети Truth Social.

Вечером 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. После их завершения американский лидер объявил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по его оценке, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния своих НПЗ.

Владимир Путин в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля, подтвердил готовность Москвы поставлять углеводороды как Вашингтону, так и на другие рынки. Вице-премьер РФ Александр Новак оценил возможные объемы экспорта дизеля Россией, приведя сведения, в целом аналогичные данным Президента Соединенных Штатов. Чиновник также заверил, что внутренний рынок РФ будет полностью обеспечен дизтопливом.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции с дизельным топливом российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Позднее Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Трамп принял решение заключить соглашение с РФ о поставках дизтоплива после того, как шесть просьб о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам оказались проигнорированы украинским лидером Владимиром Зеленским.