Трамп в образе супергероя, разрывающего на себе рубашку, анонсировал «важное объявление»

Экс-президент США Дональд Трамп записал видеообращение и выложил его в собственной социальной сети Truth Social. На нем политик предстает в образе супергероя и обещает сделать «важное объявление» завтра, 15 декабря.

«Америке нужен супергерой», – говорит он, после чего картинка сменяется изображением Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем. Из глаз бывшего Президента бьют лучи света, он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с буквой «Т». В завершение появляется надпись о предстоящем заявлении.

Напомним, в ноябре Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в 2024 году президентские выборы и пообещал «сражаться [за победу] так, как не сражался никто и никогда».