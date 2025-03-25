Трамп урежет $3 млрд из расходов, включая $2,5 млрд на иностранную помощь

Президент США Дональд Трамп намерен сократить почти $3 млрд из ранее утвержденных чрезвычайных бюджетных расходов, большая часть которых – $2,5 млрд – предназначалась для иностранной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Сокращение коснется средств, выделенных администрацией Джо Байдена в рамках законопроекта о повышении госдолга в 2023 году. Под урезание попадет финансирование программ поддержки НПО, занимающихся миграцией и беженцами, а также экономического развития Молдавии и Грузии. Однако военная помощь союзникам, включая Украину, останется без изменений.

Один из чиновников Белого дома заявил, что часть выделенных средств не была тщательно проверена и представляет собой «наименее приоритетные расходы».

После инаугурации 20 января новая администрация США начала масштабную ревизию бюджетных трат. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Илон Маск рассчитывает сократить госрасходы на $2 трлн. По данным бюджетного управления Конгресса, госдолг США уже превысил $36,5 трлн и может достичь $50 трлн к 2034 году.