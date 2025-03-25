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Экономика 25 марта 2025 11:17

Трамп урежет $3 млрд из расходов, включая $2,5 млрд на иностранную помощь

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Президент США Дональд Трамп намерен сократить почти $3 млрд из ранее утвержденных чрезвычайных бюджетных расходов, большая часть которых – $2,5 млрд – предназначалась для иностранной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Сокращение коснется средств, выделенных администрацией Джо Байдена в рамках законопроекта о повышении госдолга в 2023 году. Под урезание попадет финансирование программ поддержки НПО, занимающихся миграцией и беженцами, а также экономического развития Молдавии и Грузии. Однако военная помощь союзникам, включая Украину, останется без изменений.

Один из чиновников Белого дома заявил, что часть выделенных средств не была тщательно проверена и представляет собой «наименее приоритетные расходы».

После инаугурации 20 января новая администрация США начала масштабную ревизию бюджетных трат. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Илон Маск рассчитывает сократить госрасходы на $2 трлн. По данным бюджетного управления Конгресса, госдолг США уже превысил $36,5 трлн и может достичь $50 трлн к 2034 году.

#США #Дональд Трамп #расходы
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