Трамп: США способны «с легкостью» прекратить конфликт между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. По его словам, Вашингтону под силу «с легкостью» достичь соглашения между двумя странами.

«Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В то же время он отметил, что любые действия со стороны Тегерана против США не останутся без ответа. Если Иран атакует США каким-либо образом, то Штаты обрушат на него «всю мощь» своих вооруженных сил «в невиданных ранее масштабах».