Трамп: США рассматривают введение платы за проход судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату», – сказал Трамп.

Он также отметил, что возможные договоренности с Ираном должны включать условия по обеспечению свободной транспортировки нефти через пролив. По словам американского лидера, любые соглашения должны быть приемлемы для него лично.