Трамп: США продолжают предоставлять Украине разведданные

Президент США Дональд Трамп

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты продолжают передавать Украине разведывательные данные, а Россия не нарушала энергетическое перемирие. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

«Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, <...> мы помогаем им и предоставляем разведданные», – отметил американский лидер.

Президент США уточнил, что его администрация хотела бы завершения вооруженного противостояния и поэтому работает над достижением этой цели вместе с властями России и Украины.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что российские военные не нарушали объявленное им энергетическое перемирие. «Они (Россия и Украина – прим. Т-и) наносят удары друг по другу. Но всё это закончится», – убежден он.

Ранее, 11 октября, Президент США заявил о достижении энергетического перемирия между Москвой и Киевом, которое начинает действовать немедленно. «Не нарушайте его!» – обратился он к обеим сторонам.

Однако вскоре журналист портала Axios Барак Равид рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) о разговоре с Владимиром Зеленским. Политик сказал, что для него «стало новостью» объявленное Трампом энергетическое перемирие, но выразил готовность соблюдать его, если оно вступит в силу.

Позднее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что администрация Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Axios также написал со ссылкой на представителя Белого дома, что задуманное администрацией Трампа энергетическое перемирие потенциально предполагает отказ обеих сторон от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Следующим этапом переговоров власти США видят возможную договоренность о прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Сегодня, как узнала газета Politico, Соединенные Штаты объяснили Украине отсутствие разведывательных данных о пуске российских баллистических ракет по Киеву в ночь на 13 октября «плохими погодными условиями». Но на Украине это не сочли «достаточной причиной» и обеспокоились тем, что объяснение может быть ложным.

Украинская сторона получает информацию о ракетных ударах через систему управления и контроля боевого пространства, операторами которой являются военные США и других стран НАТО. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обмен данными через данную платформу продолжается.