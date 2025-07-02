Трамп сравнил Белый дом с Центральным вокзалом из-за наплыва гостей

Президент США Дональд Трамп сравнивает Белый дом с Центральным вокзалом из-за постоянного потока посетителей, сообщает «Газета.Ru».

По данным телеканала NBC, такая открытость вызывает обеспокоенность среди чиновников – они опасаются утечек информации, особенно в ситуациях, когда обсуждаются чувствительные темы.

Тревога усилилась после одного из совещаний, на котором обсуждался новый истребитель-невидимка F-47. В разгар встречи в кабинет внезапно зашел глава Meta* Марк Цукерберг. Его попросили подождать за дверью, поскольку он не имел допуска к секретной информации. Во время того же заседания в кабинет зашла молодая помощница, которая показала Президенту нечто на ноутбуке и сразу вышла, а также несколько раз звонил его телефон.

Как уточняет NBC, сотрудники Белого дома годами пытались приучить Трампа к более дисциплинированному подходу, но без особого успеха. Министры часто подолгу остаются в резиденции – главы ведомств, запланировавшие короткий визит, нередко задерживаются на несколько часов.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Трамп обычно приглашает всех присутствующих остаться, даже если следующее совещание касается совершенно другой темы – к примеру, после обсуждения мер реагирования на стихийные бедствия он может просто сказать: «Оставайтесь».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.