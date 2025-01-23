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Политика 23 января 2025 17:39

Трамп намекнул на возбуждение дела против Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал прискорбным тот факт, что экс-американский лидер Джо Байден «не помиловал самого себя».

«Знаете, забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News (перевод по РИА Новости).

Причем Трамп теперь не исключает возможности проведения конгрессом расследования против Байдена.

«Ну, я не знаю», - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что «все деньги» шли к Байдену, но не стал раскрывать подробности.

#Дональд Трамп #Джо Байден #расследование
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