Трамп сообщил о пересмотре условий двусторонней торговли с рядом стран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших полутора недель американская администрация направит ряду стран уведомления, касающиеся новых условий двусторонней торговли. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, он отметил, что США сотрудничают с более чем 200 государствами, однако не могут вести с каждым из них переговоры индивидуально. В этой связи Вашингтон намерен направить письма с разъяснением, на каких условиях странам предстоит вести бизнес с Соединенными Штатами.

Трамп также напомнил о заключении новой торговой договоренности с Китаем и подтвердил, что США ведут подготовку аналогичного соглашения с Индией.