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Политика 4 марта 2025 07:57

Трамп сообщил, чей кокаин был найден в Белом доме

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Кокаин, найденный в Белом доме, принадлежал экс-президенту США Джозефу Байдену или его сыну Хантеру Байдену. Об этом в интервью The Spectator сообщил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Глава государства добавил, что отпечатки пальцев на месте были стерты.

Трамп пообещал разобраться в случившемся, он уверен, что произошло «что-то плохое».

Напомним, что наркотик в Белом доме обнаружили еще в 2023-м, на тот момент Байдена-старшего на месте преступления не оказалось. Но удалось выяснить, что незадолго до обнаружения кокаина в Белом доме был Хантер Байден, который неоднократно фигурировал в скандалах с наркотиками.

#Дональд Трамп #Джозеф Байден
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