Трамп сказал, в каком случае США и ее финансовая система никогда не восстановятся

США и ее финансовая система никогда не восстановятся. Такие последствия ждут Америку, если Камала Харрис победит на выборах американского лидера. Об этом заявил экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится», — цитирует Трампа РИА «Новости».

При этом политик считает, что сможет стимулировать рост национальной экономики и увеличить доходы и накопления американцев. Но для этого ему нужно одержать победу на предстоящих выборах и вернуться в Белый дом.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп выдвигает свою кандидатуры от Республиканской партии, а Харрис – от демократов. Сейчас конкурент Трампа занимает пост вице-президента Штатов.