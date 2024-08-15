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Трамп сказал, в каком случае США и ее финансовая система никогда не восстановятся
США и ее финансовая система никогда не восстановятся. Такие последствия ждут Америку, если Камала Харрис победит на выборах американского лидера. Об этом заявил экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Еще четыре года правления Харрис, и финансовая система никогда не восстановится. Наша страна никогда не восстановится», — цитирует Трампа РИА «Новости».
При этом политик считает, что сможет стимулировать рост национальной экономики и увеличить доходы и накопления американцев. Но для этого ему нужно одержать победу на предстоящих выборах и вернуться в Белый дом.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп выдвигает свою кандидатуры от Республиканской партии, а Харрис – от демократов. Сейчас конкурент Трампа занимает пост вице-президента Штатов.
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