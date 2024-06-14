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Трамп считает, что у него хорошие отношения с Путиным
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.
«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», — ответил Трамп на просьбу ведущего YouTube-канала Impaulsive охарактеризовать свои отношения с Президентом РФ.
Гость выпуска сказал, что также уважал Председателя Китая Си Цзиньпина, и добавил, что ему было «гораздо проще выстраивать отношения с сильными [людьми], чем со слабыми».
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