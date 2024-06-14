Трамп считает, что у него хорошие отношения с Путиным

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.

«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», — ответил Трамп на просьбу ведущего YouTube-канала Impaulsive охарактеризовать свои отношения с Президентом РФ.

Гость выпуска сказал, что также уважал Председателя Китая Си Цзиньпина, и добавил, что ему было «гораздо проще выстраивать отношения с сильными [людьми], чем со слабыми».