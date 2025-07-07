Белый дом: Трамп считает, что объединение БРИКС пытается «подорвать интересы США»

Президент США Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС действует в ущерб интересам Вашингтона. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, передает РИА Новости.

«Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США», — заявила Левитт.

По ее словам, глава государства внимательно следил за саммитом БРИКС, который состоялся 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро.