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Политика 7 июля 2025 22:36

Белый дом: Трамп считает, что объединение БРИКС пытается «подорвать интересы США»

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Президент США Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС действует в ущерб интересам Вашингтона. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, передает РИА Новости.

«Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США», — заявила Левитт.

По ее словам, глава государства внимательно следил за саммитом БРИКС, который состоялся 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро.

#Дональд Трамп #БРИКС
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