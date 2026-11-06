Трамп: Россия и США близки к соглашению по Украине и безопасности в Европе

Президент США Дональд Трамп

Фото: www.whitehouse.gov

Россия и Соединенные Штаты близки к заключению сделки не только по Украине, но и по безопасности в Европе в целом. Об этом во время церемонии подписания документов в Белом доме заявил журналистам Президент США Дональд Трамп.

«Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная [договоренность]. Она будет затрагивать больше, чем Украину. И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу», – проинформировал представителей прессы американский лидер (цитата по ТАСС).

«Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут воодушевлены», – выразил уверенность Президент США. Кроме того, по его мнению, Вашингтону «достаточно скоро» удастся добиться завершения самого вооруженного противостояния России и Украины.

Трамп также подтвердил, что принял 5 ноября спецпредставителя Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Да», – ответил Президент США на вопрос о встрече со спецпосланником Путина, но предупредил, что не может сказать, что именно стало предметом обсуждения.

Ранее первая леди Штатов Мелания Трамп провела в Белом доме встречу, посвященную гуманитарной операции в Алешках. В ней приняли участие Кирилл Дмитриев и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Режим прекращения огня в Алешках и их окрестностях продлился с 4 часов утра 27 октября до полуночи 2 ноября. Сама гуманитарная операция, в ходе которой часть населения покинула город, состоялась 30 октября.