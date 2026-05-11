Политика 11 мая 2026 20:58

Трамп рассматривает присоединение Венесуэлы к США в качестве 51-го штата – журналист Fox News

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, утверждает журналист Fox News после разговора с американским лидером, сообщает РИА Новости.

Ведущий телеканала Джон Роберт написал в соцсетях, что говорил по телефону с Трампом, и тот заявил ему, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы как 51-го штата.

В марте американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, поздравляя национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией, приписав успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США.

США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.

#Дональд Трамп #США #Венесуэла
