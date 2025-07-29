Трамп рассматривает пошлины как рычаг давления на Россию по украинскому вопросу

Американская администрация рассчитывает достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине в течение ближайших десяти дней. В противном случае, Вашингтон намерен ввести импортные пошлины. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Десятидневный срок отсчитывается с момента заявления Трампа. Он уточнил, что после его истечения будут задействованы экономические меры, в том числе торговые ограничения.

При этом американский лидер выразил сомнение, окажут ли пошлины влияние на Москву, но допустил, что они все же могут повлиять на ситуацию. Он также предположил, что российская сторона, вероятно, заинтересована в продолжении военного конфликта.