Трамп рассказал, почему ему не удалось наладить сотрудничество с Россией

Сотрудничеству России и США в годы президентства Дональда Трампа помешала клеветническая кампания. Таким мнением бывший американский лидер поделился в интервью телеканалу Fox.

Трамп полагает, что страны могли бы достигнуть «очень хороших результатов», однако его обвинили бы в том, что «он любит Россию». Он вспомнил о политических соперниках, обвинявших его в сговоре с Москвой в ходе избирательной кампании 2016 года.

«Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России», — заметил экс-Президент Соединенных Штатов.

Также во время интервью Трамп напомнил о выходе фотоальбома, посвященного периоду его президентства. В частности, среди фото есть снимок с встречи с Президентом России Владимиром Путиным.