Трамп раскрыл «дискомбобулятор»: что известно о загадочном «супероружии» США

«Дискомбобулятор» звучит как название альбома подзабытой публикой отставной диско-певицы. На самом деле так Трамп называет самое новое и секретное оружие Америки. Что это такое и что о нем говорят – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





По словам Дональда Трампа, «дискомбобулятор» применили США во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Фото: © The White House

«Мне нельзя о нем говорить»

Если у нас есть «Орешник», «Буревестник» и «Посейдон», то и у Америки появилось новое оружие, окутанное ореолом секретности. Имя ему – дискомбобулятор, и это вовсе не про «диско» и уж тем более не про «бульбулятор». Смешное слово «дискомбобулятор» – это англ. discombobulator («дезориентатор»).

Именно так назвал новое секретное оружие США американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, дискомбобулятор применили США во время операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Это оружие сделало вражескую технику неработоспособной, когда американские вертолеты совершили налет на венесуэльскую столицу Каракас. Мы зашли, они нажали кнопки, но ничего не произошло», – поделился Трамп.

И тут же кокетливо осекся: «Это дезориентатор, дискомбобулятор. Мне нельзя о нем говорить».

Стоп-кадр видео

Подробности от пострадавших

Ранее сообщалось, что 3 января при захвате лидера Венесуэлы американские войска применили некое новое вооружение, которое позволило моментально ввести охрану в состояние дезориентации. Были отключены все коммуникации охраны, а радары перестали работать.

То же американское издание New York Post 11 января опубликовало подробности от лица одного из пострадавших охранников Николаса Мадуро. По его словам, во время операции у охраны внезапно отключились все системы радиолокации.

«Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, – это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», – сообщил охранник венесуэльского лидера.

После этого американские военные «что-то применили».

«Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как моя голова чуть ли не взрывается изнутри, – рассказал он. – У сотрудников охраны пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью. После этого мы упали на землю и потеряли способность двигаться».

Именно из-за неспособности к сопротивлению максимум 30 человек американского спецназа Delta Force подавили всю охрану президента Венесуэлы и захватили Николаса Мадуро с женой.

Стоп-кадр видео

Вопросы к военным Венесуэлы

Есть много вопросов к венесуэльским военным. Несмотря на заявления высших чинов о решимости и готовности противостоять американцам, связь, командные пункты, коммуникации и ПВО Венесуэлы как будто выключили, а небо над страной американцы взяли под контроль без сопротивления.

Это удивительно, ведь наиболее современные системы вооружения армии Венесуэлы – российские. РФ давно является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы, поставляя спектр вооружений от стрелкового оружия до боевых самолетов. Справедливости ради следует отметить, что вся техника обслуживалась исключительно венесуэльскими военными, так что вопросы не к российскому оружию, давно проверенному на практике, а к тем, кто им пользовался.

Стоп-кадр видео

Что это было?

С другой стороны, заявления Трампа и уцелевшего охранника Мадуро заставляют со всей серьезностью отнестись к версии о «супероружии». На всякий случай.

В истории охранника – если она вообще правдива – описано некое нелетальное, но подавляющее любое сопротивление и парализующее оружие. Ничего необычного или сверхъестественного в этом нет: технологии нелетального воздействия у ведущих военных держав насчитываются десятками, если не сотнями. Более того, у ряда стран подобное оружие стоит на вооружении полиции и используется при разгоне массовых беспорядков или антитеррористических операциях.

Американцы исследуют подобное десятилетиями. Смысл в том, чтобы выводить людей из строя без убийства.

Ранее Трамп говорил, что при администрации Джо Байдена США приобрели технологию устройств, вызывавших так называемый гаванский синдром. Это комплекс загадочных неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, нарушения слуха и когнитивные проблемы), впервые выявленных у сотрудников посольств США и Канады в Гаване в 2016 году. Позже сотни американских дипломатов и разведчиков по всему миру сообщали о подобных недомоганиях. Долгое время предполагалось, что это результат воздействия направленной энергии или микроволнового оружия. В США даже приняли закон о поддержке пострадавших.

Видимо, устройства сделали еще более мощными и продуманными: охрану «вырубило» мгновенно, тогда как дипломаты раньше только жаловались на недомогание.

Стоп-кадр видео

Инфразвук?

Одна из версий экспертов – спецназ США в ходе атаки использовал инфразвуковое воздействие. Инфразвук способен вызывать резонанс внутренних органов вплоть до смерти. При его применении также возможны носовые кровотечения, разрывы внутренних органов, повреждения мозга.

Системы инфразвукового воздействия существовали и раньше, но требовали громоздкого оборудования. Вероятно, американцы нашли способ уменьшить размер таких систем.

СВЧ-пушки?

Не исключено, что имело место применение сверхвысокочастотного оружия. Оно считается нелетальным и часто применяется полицией при разгоне демонстраций. Известны случаи использования в США, Грузии, Израиле и других странах. СВЧ-пушки способны дезориентировать человека, наносить ожоги различной степени и выводить из строя технику.

Стоп-кадр видео

Электромагнитный импульс?

Американцы могли применить электромагнитное оружие – ЭМИ-пушки большой мощности. При воздействии ЭМИ-частот на человека также происходит дезориентация. Возможны сильные головные боли, паника, слабость.

Акустическое оружие?

Возможно, использовали широко известное акустическое оружие. Типичный пример – LRAD (Long Range Acoustic Device), дальнодействующее акустическое устройство, формирующее узконаправленный «луч» очень громкого звука (до 140–150 дБ) в диапазоне максимальной чувствительности уха. Такие системы применяются для разгона толпы, охраны объектов и на море, вызывая боль, дезориентацию, панический уход из зоны поражения, ощущение давления и боли в голове.

Стоп-кадр видео

А может, сверхоружие – это доллары?

Чтобы читатель не пугался – все перечисленные виды оружия давно уже есть у Российской армии, флота, а также у Росгвардии. Известно также, что технологии направленного воздействия на психику толпы в СССР опережали американские на 20–30 лет. В начале СВО Россия также применяла схожие средства, полностью дезориентировавшие связь противника под Киевом. Так что ничего удивительного и нового в секретном американском «сверхоружии» для нас нет.

Есть основания полагать, что разговоры Трампа о «супероружии» не более чем натяжка.

Американцы летели к резиденции Мадуро на низкоскоростных и тарахтящих военно-транспортных вертолетах Boeing CH-47 Chinook, абсолютно уверенные в том, что никто даже не откроет по ним огонь. То же касается и других используемых в операции летательных аппаратов США (а их, по словам американцев, было более 150). Их не то чтобы не сбивали – по ним даже не стреляли. Такое возможно только в одном случае – предательство в ближайшем окружении президента Венесуэлы.

Злые языки утверждают, что гражданские лица Венесуэлы вовсе не испытывали никаких головных болей и прочих ужасов около резиденции Мадуро, о которых рассказывал охранник президента. Странно, не правда ли? Может быть, дело вовсе не в секретном оружии, а в старых добрых долларах, которые были потрачены на подкуп ряда венесуэльских военных? Как раз доллары и есть самое эффективное американское оружие.

Стоп-кадр видео

В гостях у сказки

Тема сверхоружия не отпускает Трампа. В Давосе он сказал, что у США есть настолько мощное оружие, что одной ракеты хватит, чтобы уничтожить все. Звучит угрожающе, но пока делаем скидку на блеф и бахвальство Дональда Фредовича.

Еще одно американское «супероружие»: 17 апреля был опубликован фрагмент выступления директора управления Белого дома по науке и технологической политике Майкла Крациоса. Он заявил, что у США есть технологии, которые позволяют манипулировать временем и пространством: они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти, делают тяжелые предметы легкими. Получается, что у американцев есть «машина времени» и телепорты.

С точки зрения современной физики это, естественно, невозможно. Так что оставим эти байки на совести американской администрации.