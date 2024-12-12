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Трамп раскритиковал Украину за пуски американских ракет по России
Избранный Президент США Дональд Трамп раскритиковал киевские власти за использование ракет американского производства для нанесения ударов по российской территории. Свое мнение он выразил в интервью журналу Time.
«Я категорически не согласен, — заместил собеседник издания. — <....> Зачем мы это делаем? Мы просто занимаемся эскалацией этого конфликта».
Обстановка вокруг Украины сейчас тяжелее, чем на Ближнем Востоке. Поэтому разрешение на использование ATACMS для атак вглубь России можно считать опасным и даже глупым, полагает политик. По его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на этот шаг без одобрения Президента США Джо Байдена.
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