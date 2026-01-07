Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя завершившим восемь международных конфликтов, и раскритиковал Норвегию за решение не присудить ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Трампа, без его вмешательства Россия контролировала бы всю территорию Украины. Он также отметил, что Норвегия, будучи членом НАТО, поступила необдуманно, отказавшись присудить ему премию.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своей уверенности в праве на Нобелевскую премию мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что лауреатом премии в этом году стала экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо.