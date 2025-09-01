Трамп провел почти 30% дней с начала президентского срока на полях для гольфа

Президент США Дональд Трамп с начала своего срока более четверти времени посвятил игре в гольф. Согласно данным пресс-пула Белого дома, американский лидер посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 раз за 225 дней пребывания в должности.

«В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 из 225 дней своего пребывания в должности. Это означает, что он играл в гольф на своих полях 29,3% дней с 20 января (день инаугурации Трампа – прим. Т-и)», – говорится в сообщении пресс-пула.

Журналисты отмечают, что в первый день осени Трамп вновь находится в своем гольф-клубе в штате Вирджиния.