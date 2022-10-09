Трамп призвал немедленно начать переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине

Экс-президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп призвал немедленно начать переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине, иначе это может перерасти в третью мировую войну. Об этом он сказал на своем выступлении перед сторонниками в Неваде, передает ТАСС.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной, — сказал бывший американский лидер. — Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом западные страны, в том числе США, продолжают оказывать военную поддержку киевскому режиму.