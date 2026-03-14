Трамп призвал Китай и Европу прислать корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп обратился к странам Европы и Азии с призывом прислать военные корабли в Ормузский пролив. Сообщение опубликовано в его аккаунте в Truth Social, передаёт РИА Новости.

По мнению американского лидера, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, которые затрагивает сложившаяся ситуация, должны направить свои суда в регион, чтобы пролив перестал быть угрозой. Трамп также заявил, что США вскоре обеспечат там безопасность и свободу прохода.

Накануне Financial Times сообщила, что некоторые члены Евросоюза начали переговоры с Тегераном по ситуации в проливе. Однако европейские страны, опасаясь эскалации, не готовы отправлять военных для сопровождения судов.

В четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что пролив должен оставаться закрытым — Тегеран использует его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

Из-за военной операции против Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Стоимость нефти Brent в понедельник превысила $119 за баррель, а биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли более чем вдвое.