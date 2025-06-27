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Политика 27 июня 2025 21:34

Трамп приостановил работу по снятию санкций с Ирана

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Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении работы по возможному снятию санкций с Ирана. Такое решение, по его словам, было принято после резонансного заявления верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот провозгласил «победу в войне». Его слова приводят «Известия».

В последние дни Трамп рассматривал возможность ослабления санкционного режима в отношении Тегерана. Однако в ответ, подчеркнул Трамп, последовало «заявление, наполненное гневом, ненавистью и отвращением», что и стало причиной немедленного прекращения всех усилий по отмене ограничений.

Президент также отметил, что Ирану следует вернуться к конструктивному взаимодействию с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в стране.

#санкции против Ирана #Дональд Трамп
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