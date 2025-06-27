Трамп приостановил работу по снятию санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении работы по возможному снятию санкций с Ирана. Такое решение, по его словам, было принято после резонансного заявления верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот провозгласил «победу в войне». Его слова приводят «Известия».

В последние дни Трамп рассматривал возможность ослабления санкционного режима в отношении Тегерана. Однако в ответ, подчеркнул Трамп, последовало «заявление, наполненное гневом, ненавистью и отвращением», что и стало причиной немедленного прекращения всех усилий по отмене ограничений.

Президент также отметил, что Ирану следует вернуться к конструктивному взаимодействию с международным сообществом, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в стране.