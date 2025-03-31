Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами» за отказ от ресурсной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по критически важным минералам между США и Украиной, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что предложенный Вашингтоном новый проект договора невыгоден Киеву. По его словам, документ предусматривает участие США в управлении всеми украинскими природными ресурсами, включая нефть и газ, при этом не содержит гарантий безопасности для Украины.

Зеленский, в свою очередь, обвинил Вашингтон в изменении условий соглашения и отказался признавать ранее полученную американскую помощь в качестве долга.

Трамп, по сообщениям зарубежных СМИ, жестко прокомментировал возможный отказ Киева от сделки: «Если Зеленский это сделает, у него возникнут большие проблемы».