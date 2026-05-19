Трамп предложил создать союз России, США и Китая против МУС

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин предложил председателю КНР Си Цзиньпину рассмотреть возможность создания совместно с Россией союза, направленного против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает «Financial Times» со ссылкой на источники, передает «Российская газета».

По данным издания, Трамп считает, что США, Россия и Китай могли бы объединить усилия против того, что он называет злоупотреблениями со стороны МУС. Он утверждает, что интересы трех стран в этом вопросе совпадают.

Ранее американский политик неоднократно обвинял суд в политизированности, предвзятости, превышении полномочий и игнорировании национального суверенитета США. В Вашингтоне МУС рассматривают как инструмент «правовой войны» против Соединенных Штатов, а американские власти уже вводили санкции против судей суда.

Китай, как отмечается, также не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Пекин призывает МУС избегать двойных стандартов, строго соблюдать нормы международного права и учитывать иммунитет глав государств.

Россия также критически относится к деятельности суда, считая его решения юридически несостоятельными. В российском МИД заявляли, что МУС «не оправдал возложенных на него ожиданий и не стал действительно независимым органом международного правосудия». В декабре прошлого года Московский городской суд заочно признал виновными прокурора и восемь судей МУС по делу о незаконном преследовании российских граждан.