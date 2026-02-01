Трамп потребовал ареста Обамы за фальсификацию данных о выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп призвал к аресту Барака Обамы, обвиняя его в фальсификации данных о якобы сотрудничестве Трампа с Россией для победы на выборах 2016 года. Об этом сообщило издание «The American Conservative», передает ТАСС.

По информации журнала, Трамп на платформе «Truth Social» заявил, что Обама лично отдал приказ ЦРУ подготовить ложные разведданные о ходе президентских выборов 2016 года. По его мнению, это была попытка государственного переворота, за которую Обама должен нести ответственность.

Журнал напомнил, что за несколько дней до публикации заявления Трампа ФБР изъяло документы из избирательного участка округа Фултон, связанных с выборами 2020 года, на которых победил Джо Байден, при этом присутствовали высокопоставленные чиновники администрации Трампа.

Ранее, в июле 2025 года, глава национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором утверждала, что администрация Обамы после победы Трампа на выборах 2016 года сфабриковала разведданные о вмешательстве России. Это, по ее словам, делалось для того, чтобы попытаться лишить Трампа власти.

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в процесс. Однако в декабре 2016 года администрация Обамы поручила подготовить новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был удален и засекречен.