Трамп: после Ирана главным врагом США стала Демократическая партия

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что после якобы поражения Ирана главным врагом Соединённых Штатов стала Демократическая партия. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, теперь величайшим противником Америки является «крайне некомпетентная левая Демократическая партия». Своё заявление он традиционно завершил благодарностью публике за внимание.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в США, обосновав это тем, что Трамп и «республиканские радикалы» развязали безрассудную войну на Ближнем Востоке, требующую огромных затрат и уже приведшую к росту цен на бензин.

Как сообщала The Washington Post, Пентагон обратился в Белый дом с просьбой одобрить дополнительное финансирование военных действий в размере более 200 миллиардов долларов.