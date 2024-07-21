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Политика 21 июля 2024 09:05

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации

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Кандидат в Президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах еще до инаугурации завершит конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Также во время первого после покушения митинга Трамп пообещал не допустить начала третьей мировой войны. По его словам, он единственный, кто вправе об этом заявлять.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной», — отметил политик.

В пятницу бывший американский лидер провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа получилась «очень хорошей», заметил позднее Трамп.

#Дональд Трамп #Украина
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