Общество 4 декабря 2025 08:26

Трамп положительно оценил прошедшие накануне переговоры Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры его спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным прошли очень хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом»,– сказал Трамп.

Напомним, что вчера США и Россия обсуждали план мирного урегулирования украинского конфликта. До переговоров с Путиным американская сторона вносила в него пожелания украинской стороны. Тем не менее после встречи с президентом РФ главе Украины Владимиру Зеленскому в повторной встрече было отказано.

