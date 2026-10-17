Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома после пяти дней работы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил отставку пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии после всего лишь пяти дней работы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал Fox News.

При этом американский лидер заметил, что «не спешит» назначать нового представителя своей администрации после отставки Захарии.

Сама экс-пресс-секретарь, передает телеканал CBS со ссылкой на источники, вскоре должна приступить к исполнению новых обязанностей. Она вместе с семьей приглашена на ужин с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в пятницу.

Кэти Захарии удалось побить антирекорд Энтони Скарамуччи, который во время первой каденции Трампа, в июле 2017 года, оказался уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома через десять дней после назначения на должность.

Ранее Трамп заявил журналистам, что посоветовал Захарии «пересмотреть» решение о работе на посту пресс-секретаря. «Кэти, тебе это нужно? Я не думаю, что тебе это нужно», – процитировал он заданный ей вопрос.

Накануне газета The Wall Street Journal узнала, что Захария не сдала экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью в Калифорнии после окончания юридического факультета Университета Пеппердайн. Сама медиаспециалист объяснила тогдашнюю неудачу подготовкой к переезду в Пекин, где тогда жил ее муж (супруги поженились незадолго до этого).

К работе пресс-секретаря Белого дома Захария приступила 12 октября, а 13 октября провела единственный брифинг для прессы, который продлился всего около 14 минут. Она ответила на вопросы сотрудников трех изданий: Breitbart, Fox News и Daily Mail.

До перехода в Белый дом медиаспециалист работала старшим советником по коммуникациям в компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social. Прежде она трудилась представителем экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, участвовала в предвыборных кампаниях нынешнего Президента США и выступала комментатором на телеканалах Fox News и Newsmax.

Предшественница Захарии Кэролайн Левитт покинула Белый дом в августе. Трамп объяснял ее уход желанием проводить больше времени с семьей после рождения второго ребенка. С 1 ноября Левитт должна присоединиться к Fox News в качестве комментатора.