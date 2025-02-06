Трамп подписал указ о запрете трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным людям участвовать в женских спортивных состязаниях. Документ носит название «Не допускать мужчин в женский спорт», он размещен на сайте Белого дома.

В указе отмечается, что разрешение трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях «унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девочек», а также «лишает женщин и девочек равных возможностей участвовать и преуспевать в соревновательных видах спорта».

Документ запрещает федеральное финансирование школ, которые разрешают трансгендерам принимать участие в женских спортивных состязаниях, так как подобные учреждения занимаются дискриминацией по половому признаку.

«Отныне женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», – заявил американский лидер при подписании указа (его слова цитирует газета The Washington Post).

По словам пресс-секретаря Президента США Кэролайн Ливитт, Трамп ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) перестанут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее Дональд Трамп запретил трансгендерным людям служить в американской армии. Подобное ограничение он вводил и в первую свою президентскую каденцию, но затем оно было отменено.