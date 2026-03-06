news_header_top
Трамп поделился успехами военных действий в Иране во время встречи с Месси в Белом доме

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Глава правительства США Дональд Трамп во время вступительной речи на встрече в Белом доме с футболистами «Интер Майами», в числе которых был и Лионель Месси, поделился успехами военных действий, проводимых совместно с Израилем в Иране.

«Вооруженные силы США совместно с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», – цитирует Трампа The Touchline у себя в социальных сетях.

В конце февраля вооруженные силы Израиля и США вторглись на территорию Ирана и начали военную операцию.

Ранее в МОК заявили, что не станут вводить санкции в отношении участников конфликта на Ближнем востоке, аргументируя это тем, что спорт должен оставаться «маяком надежды» в мире, погруженном в военные конфликты.

