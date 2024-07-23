Трамп поделился, что сказал ему Байден после покушения

Бывший американский лидер Штатов и кандидат в президенты США Дональд Трамп поделился, что действующий глава государства Джо Байден сказал ему после покушения. Напомним, между политиками состоялся разговор по телефону.

«Он (Байден) сказал: "тебе повезло, что ты повернулся направо"», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Кандидат на пост американского лидера также отметил, что беседа с Байденом «была очень приятной».

Напомним, в Трампа выстрелили, когда он был в Пенсильвании. Все произошло 13 июля. В результате покушения кандидат получил ранение в ухо, а также был убит один из зрителей и еще двоих ранило. Как выяснилось, стрелявший прятался на крыше. По информации ФБР, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.

После инцидента министерство внутренней безопасности принялось расследовать работу Секретной службы, занимающейся обеспечением охраны Трампа.