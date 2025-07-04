Трамп планирует посетить Китай с делегацией американского бизнеса

В окружении Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсуждается его поездка в Китай, которая может состояться в конце октября. Визит, как предполагается, пройдет при участии высокопоставленных руководителей крупных американских компаний.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что команда Трампа начала предварительные консультации с топ-менеджерами, выясняя, готовы ли они присоединиться к нему в потенциальной поездке в КНР.

Поездка может быть приурочена к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Южной Корее параллельно с форумом лидеров стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Министр торговли США Говард Лютник предложил включить в делегацию тех, кто уже сопровождал Трампа в его ближневосточном турне. В их числе называют гендиректора BlackRock Ларри Финка, Келли Ортберга из Boeing, главу Palantir Алекса Карпа и CEO Nvidia Дженсена Хуанга.

Тем временем официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что никаких решений относительно визита в Китай пока не принято. Представители Минторга США воздержались от комментариев.

В мае США и КНР достигли временного соглашения о снижении пошлин на 90 дней. Однако позже Трамп обвинил Пекин в несоблюдении договоренностей. Впрочем, в начале июня стороны смогли выйти на предварительное соглашение о перемирии в торговой войне.