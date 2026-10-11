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Общество 11 октября 2026 11:04

Трамп планирует переименовать Атлантический или Тихий океан в «океан Трампа»

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Президент США Дональд Трамп планирует переименовать Атлантический или Тихий океан в «океан Трампа» или «океан Америк» до ухода со своего поста.

По его словам, выступая перед сторонниками в штате Теннесси, стране нужен океан, поэтому он подумывал либо об Атлантическом, либо о Тихом океане. Трамп заявил, что его можно было бы назвать «океаном Трампа» или «океаном Америк», и что это нужно сделать, пока он не ушел. Он также сказал, что у страны должна быть великая река, но менять название Миссисипи он не собирается, поскольку любит Миссисипи.

Кроме того, Трамп вновь заявил о возможности переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа.

Ранее американский лидер подписал указы, согласно которым Мексиканский залив и озеро Онтарио были переименованы в Американский залив и озеро Америка соответственно. Распоряжения изменяют порядок упоминания этих мест федеральным правительством и на федеральных картах. Однако преемники Трампа на посту президента могут подписать указы, отменяющие эти изменения.

#Дональд Трамп #океан
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