Трамп: Переговоры Путина и Байдена — «неравный матч» для Вашингтона

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена — это «неравный матч» для Вашингтона. Таким мнением поделился экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил он.

Трамп полагает, что его политика в отношении России и Китая была более жесткой, чем во время президентства Байдена.

Переговоры лидеров государств состоятся сегодня, встреча пройдет в закрытом формате. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после Путина Байден планирует провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.