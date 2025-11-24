Трамп опубликовал свой портрет в золотых доспехах и с короной на голове

фото: соцсети Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети свой портрет в образе императора. Изображение американского лидера, сидящего на троне, было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ), пишет РИА Новости.

На портрете президент Штатов представлен в золотых доспехах и с короной на голове. Сам трон, на котором сидит американский лидер, частично сделан из золота.

Также на портрете изображено двое мужчин и одна женщина. Все эти люди сидят на коленях у ног Трампа. Более того, на изображении президент США выглядит больше остальных.