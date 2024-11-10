Трамп опроверг планы взять в новую администрацию Помпео и Хейли

Майк Помпео в 2019 году

Фото: kremlin.ru

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию, что работавшие с ним в его первую каденцию Майк Помпео (сначала директор ЦРУ, затем государственный секретарь) и Никки Хейли (постоянный представитель США при ООН) войдут в его новую администрацию.

«Я не буду приглашать бывшего посла [в ООН] Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень нравилась их работа, и я оценил ее ранее. И я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.

Издание Politico замечает, что это заявление демонстрирует, насколько значимым фактором для работы второй администрации Трампа будет лояльность сотрудников.

Дело в том, что Хейли боролась с Трампом за возможность стать кандидатом от Республиканской партии на нынешних президентских выборах и не участвовала в его предвыборной кампании, хотя и призывала голосовать за него. Помпео обдумывал возможность выдвижения своей кандидатуры на пост Президента, но затем отказался от этой мысли. И Хейли, и Помпео поддержали Трампа позже остальных сотрудников его прежней администрации (хотя Помпео затем активно агитировал за кандидата от республиканцев — прим. Т-и).

Неизвестно, надеялась ли Хейли на какой-то пост в новой администрации Трампа. Но Помпео, по информации двух источников Politico, предпринимал усилия, чтобы его назначили на должность министра обороны (упоминал его кандидатуру среди возможных претендентов на пост главы Пентагона и телеканал CBS).

Однако, по данным источников, попытка Помпео возглавить Пентагон «столкнулась с яростным противодействием» со стороны ряда сторонников избранного Президента, в том числе — его сына Дональда Трампа-младшего и бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

«Есть желание, чтобы люди с президентскими амбициями не использовали посты в кабинете Трампа в качестве стартовой площадки», — заметил в связи с этим один из собеседников Politico.