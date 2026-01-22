Трамп официально объявил о начале работы «Совета мира»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал устав «Совета мира» и объявил о начале его работы. Согласно этому документу, он является председателем данной организации. Состоявшуюся в рамках проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума учредительную церемонию транслировал Белый дом.

«Сегодня захватывающий день, которого мы давно ждали, и многие страны получили приглашения, и все хотят участвовать. Мы будем работать и со многими другими, включая ООН, но я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).

По словам Трампа, многие лидеры подписали устав совета, хотя и не приняли участия в церемонии его учреждения.

«Еще есть много других людей, которые подписали [устав организации]. Все они хотели стать членами "Совета мира", потому что это действительно важно. Это не пустая трата времени», – заверил он.

На сцене за спиной Трампа в начале его речи были видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей, отмечает РБК.

Президент США также посетовал, что много времени тратится на то, что не произойдет никогда. Однако он выразил уверенность, что деятельность «Совета мира», напротив, «произойдет» и что она «уже происходит».

Позднее Трамп заявил журналистам, что в состав совета войдет больше стран, чем те 50, лидерам которых он разослал приглашения (среди них – и Президент России Владимир Путин).

На данный момент в состав «Совета мира», первоначальной функцией которого должно стать восстановление сектора Газа, из 50 приглашенных государств согласились войти Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Египет, Израиль, Казахстан, Косово (Россия не признает его независимости – прим. Т-и), Марокко, ОАЭ, Пакистан, Парагвай и Узбекистан. Официально отклонили приглашение Норвегия, Франция и Швеция.