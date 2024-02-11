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Политика 11 февраля 2024 15:44

Трамп одним словом оценил Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин умные люди, считает экс-Президент США Дональд Трамп. Он этом он заявил на митинге в штате Южная Каролина.

Выступая перед сторонниками, он подчеркнул, что российский лидер «очень умный, очень сообразительный».
Так же он оценил и Председателя КНР. «Я бы сказал, что он умный», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее американский политик уже делился мнением, что лидеры России и КНР любят свои страны и желают им успеха, в отличие от действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #Дональд Трамп
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