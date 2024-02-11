Трамп одним словом оценил Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин умные люди, считает экс-Президент США Дональд Трамп. Он этом он заявил на митинге в штате Южная Каролина.

Выступая перед сторонниками, он подчеркнул, что российский лидер «очень умный, очень сообразительный».

Так же он оценил и Председателя КНР. «Я бы сказал, что он умный», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее американский политик уже делился мнением, что лидеры России и КНР любят свои страны и желают им успеха, в отличие от действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.