Общество 13 декабря 2025 09:35

Трамп оценил предложение о создании особой экономической зоны в Донбассе

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что идея создать особую экономическую зону на территории бывшей Донецкой области может принести результат. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация очень сложная, но она (идея – прим. Т-и) сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», – сказал Президент США.

Ранее иностранные СМИ писали, что в редакции мирного плана из 20 пунктов, который Украина передала США, содержится упоминание особой экономической зоны, куда могли бы инвестировать свои деньги в том числе и американские бизнесмены. По словам соответствующих источников, у них нет веры в согласие на такое предложение со стороны России, настаивающей на полном выводе украинских войск из Донбасса.

